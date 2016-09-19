Затримали браконьєрів, які у Пруті наловили на 8 тисяч гривень риби

У Снятинському районі рейдова група затримала на Пруті двох чоловіків, що ловили рибу великою підсакою. Їхній ручний “трал” загрібав всю рибу, яка не встигала втекти.



На момент затримання порушники виловили 22 марени, які занесені до Червоної книги, та 17 підустів. Загальна вага улову складала 5,5 кг, йдеться на сайті Івано-Франківськрибоохорони, передає Дзеркало Коломиї.

Браконьєрами виявились мешканці села Рожнів Косівського району. Ними завдано збитків на суму 7 838 гривень. Порушникам це доведеться сплатити до бюджету.

Крім того, за правопорушення їм загрожує штраф – від 340 до 680 гривень. Підсаку-“трал” вилучено, а матеріали справи передано до суду.