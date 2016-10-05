Затримали 19-річного хлопця, який на Коломийщині вкрав з поля корову

70-річна мешканка одного із сіл Коломийщини повідомила до поліції про те, що хтось вкрав її корову з пасовища.

Працівники поліції з’ясували, що вночі зловмисник викрав корову, прив’язану до стовпа неподалік господарства. 19-річний хлопець вирішив продати її – перевів на інше пасовище та зателефонував підприємцю, який займається скупкою великої рогатої худоби, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Національну поліцію області.

Підприємець запропонував чоловікові завести корову в двір, але той, побоявшись, що його викриють, втік.

Того ж дня крадія розшукали. Затриманий – місцевий мешканець, раніше судимий за крадіжки.

Кримінальне провадження відкрили за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України “крадіжка”, хлопцю загрожує до п’яти років позбавлення волі.