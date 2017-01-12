Засудили двох чоловіків з Коломийщини, які викрали та ґвалтували 16-річну дівчину

Прокуратурою Івано-Франківської області підтримано державне обвинувачення у кримінальному провадженні щодо двох жителів Коломийського району, які викрали 16-річну дівчину та ґвалтували її.

Як повідомив прокурор відділу прокуратури області Сергій Боровик, обох злочинців визнано винними у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) і ч.3 ст. 153 (зґвалтування ) КК України та засуджено, одного – до 11, а іншого – до 8 років ув’язнення, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.

Нагадаємо, в червні 2015 року вказані чоловіки на автомобілі під’їхали до двох дівчат, які поверталися з дискотеки в с. Виноград, Городенківського району.

З метою позбавлення волі, схопивши дівчат, злочинці намагались затягнути їх в автомобіль, однак одній із них вдалось утекти, а іншу – перевезли додому до одного з нападників.

Відтак, помістивши потерпілу в підвальне приміщення, вони одягнули їй на голову маску, на руки металеві наручники, а на шию – ланцюг.

Таким чином вони утримували дівчину понад три тижні, при цьому, погрожуючи та застосовуючи щодо неї фізичне насильство, неодноразово насильно вступали з нею у статевий акт.