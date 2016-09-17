Заступник начальника штабу АТО шпигував для Росії

Заступник начальника штабу АТО перебуває під слідством за роботу на російські спецслужби, пише УП.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

“Проти України росіяни задіяли професійних шпигунів, “агентів впливу” серед політиків і посадовців та багатьох пересічних громадян, задурених російською пропагандою”, – сказано у заяві відомства.

Згідно з інформацією, протягом червня 2015 – травня 2016 року за матеріалами контррозвідки СБ України відкрито 367 кримінальних проваджень, у тому числі 76 за державну зраду і три – за шпигунство.

“Під слідством перебувають 13 агентів російських спецслужб: заступник начальника штабу АТО, підполковник Національної гвардії, співробітник відділу кадрів військової частини та військовослужбовець Збройних сил”, – зазначили в СБУ.

“Серед них також кілька мешканців різних областей, які перебували на оперативному зв’язку зі спецслужбами РФ і передавали інформацію з обмеженим доступом”, – додали у відомстві.

Водночас стосовно 22 осіб уже набрав законної сили обвинувальний вирок суду.

“До дев’яти років позбавлення волі, зокрема, засуджено кадрового співробітника головного розвідувального управління Генштабу збройних сил РФ, громадянина Росії”, – повідомили в СБУ.

За завданням кураторів засуджений вербував громадян України і намагався отримати таємну документацію про зразки новітнього військового озброєння.

Окрім того, 12 років ув’язнення отримав колишній офіцер повітряних сил, який дав письмову згоду працювати на ФСБ РФ. Він передавав росіянам інформацію про маршрути польотів військових літаків.

“Колишній нацгвардієць, який збирав розвідувальну інформацію за завданням російської спецслужби, відбуватиме покарання дев’ять років”, – розповіли у відомстві.