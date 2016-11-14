Заступник мера з комунальних питань про ситуацію в Коломиї з розчищення доріг від снігу

Заступник мера з комунальних питань про ситуацію в Коломиї з розчищення доріг...

Заступник Коломийського міського голови з комунальних питань Богдан Федорук прокоментував “Дзеркалу Коломиї” ситуацію стосовно розчищення доріг від снігу.

Як він повідомив, одразу з початком снігопадів на центральні вулиці міста виїхали 6 одиниць снігоочистноі техніки.

На даний час комунальники розчищають під’їзди до мікрорайонів, дитсадків.

“Що й казати, раптовий снігопад завдав клопотів як усім мешканцям міста, так і комунальній службі.

Звичайно, попередження синоптиків про 20-25 сантиметрів снігу на вихідних ми взяли до уваги, проте масштаби негоди виявилися значнішими, ніж можна було очікувати, – коментує Богдан Федорук.

– З перших же тривожних годин, коли густий сніг швидко піднявся до обіцяної синоптиками висоти і не переставав падати, на центральні вулиці міста виїхали всі шість одиниць снігоочисної техніки.

Сніг падав не лише густий, але й мокрий, тому половина наявної в нас техніки невдовзі вийшла з ладу. Не хотів би уподібнюватися до колишніх керівників, які боротьбу з будь-якою стихією називали трудовим подвигом, але механізаторам довелося таки добре потрудитися.

Люди не спали дві доби, завдяки чому по всіх центральних дорогах тепер можна проїхати автотранспортом.

На даний час робимо доступними проїзди до мікрорайонів, дитсадків. Працює не тільки техніка, працюють двірники, муніципальна інспекція обходить заклади приватних підприємців з нагадуванням про необхідність почистити підходи до своїх закладів. У разі невиконання — штраф.

Який висновок з такого серйозного початку зими можна зробити? Передусім той, що в нас обмаль сучасної снігозбиральної техніки. Здається, попередні порівняно м’які зими дещо заспокоїли комунальників, які не бачили особливої потреби оновлювати техніку. А, як показали останні вихідні, — дарма”.

Варто додати, що тротуари у місті не посипані, тому пішоходам важко пересуватися.