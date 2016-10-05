Заслуговують на світове визнання: “Ґорґани” можуть внести до спадщини ЮНЕСКО

Вчора це питання обгорили експерти ЮНЕСКО разом з працівниками заповідника “Ґорґани”, представниками влади Надвірнянщини та громадськими діячами.

Про це повідомила у соцмережі Тетяна Пришляк, передають “Вікна”.

Вона розповідає, що присутні на зустрічі місцеві жителі запевнили, що старовікові ліси “Горган” заслуговують на світове визнання.

”Старовікові ліси “Горган” мають наукове, природоохоронне та естетичне значення не тільки для Надвірнянщині, а й заслуговують на світове визнання. Таку думку висловили усі присутні на зустрічі, а думку місцевих жителів ЮНЕСКО враховує в першу чергу” — йдеться у дописі. – Але чи увійдуть ліси “Горган” до списку ЮНЕСКО стане відомо в березні 2017 року. Пришляк розповідає, що для цього “потрібно докласти максимум зусиль вже на рівні Уряду України з радою ЮНЕСКО”.