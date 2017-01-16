Зареєструвати шлюб за добу можливо буде і на Прикарпатті

До пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу у скорочені строки за обраним заявниками місцем приєднаються нові міста: Ужгород, Чернівці, Івано-Франківськ, Суми, Тернопіль та Чернігів. Про це йдеться у розпорядженні Уряду № 10-р від 11 січня.

Згідно з документом, Уряд вніс ці міста в перелік тих, на які поширюється пілотний проект “Шлюб за добу”, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Паралелі.

Даний проект вже реалізовується в Києві, Львові, Одесі, Херсоні, Маріуполі, Сєвєродонецьку, Вінниці, Дніпрі, Луцьку, Миколаєві, Кам’янці-Подільському, Рівному, Житомирі та Харкові.

З часу впровадження зазначеним пілотним проектом послуги щодо спрощеної процедури державної реєстрації шлюбу в вищенаведених регіонах України нею скористалося 3 574 пари, що свідчить про неабияку популярність її серед споживачів.