Заради порятунку онкохворого 23-річного Андрія Коника у Коломиї на аукціоні продавали лоти від Кличка та Усика. ФОТОРЕПОРТАЖ

Заради порятунку онкохворого 23-річного Андрія Коника у Коломиї на аукціоні продавали лоти...

Вчора, 25 вересня, у Коломиї відбувся благодійний аукціон на підтримку 23-річного онкохворого Андрія Коника, який організували його друзі у мистецькому центрі “Світовид”.

Зокрема, серед лотів розігрували боксерські рукавиці з підписами Віталія Кличка та Олександра Усика, а також роботи коломийських та львівських митців, повідомляє “Дзеркало Коломиї”.

Загалом вдалося зібрати 45 тисяч гривень, з них – 35 тис. грн. під час аукціону, і ще 10 тис. грн. пожертвував коломиянин після заходу.

Найдорожчим лотом були боксерські рукавиці Олександра Усика. Їх за 7 тисяч гривень придбав Сергій Проскурняк. А боксерські рукавиці Кличка пішли з молотка за 3 тисячі гривень. Їх придбав капелан о. Василь Довганюк.

“Коломияни активно допомагають. Необхідно 200 тисяч доларів для якісної операції, яку можуть зробити лише закордоном. Лікування йде на плюс Андрієві, він добре тримається.

Ми віримо, що зможемо подолати цю хворобу, і будемо допомагати іншим людям, які опинилися у схожій ситуації. Ми створили благодійну організацію “Konyk HELP”, – каже найкращий друг Андрія Коника та організатор аукціону Назар Тодорів.

Зараз організатори очікують на відеозвернення про допомогу Андрію, яке мають записати Святослав Вакарчук і Руслана.

Також близькі важкохворого коломиянина сподівають, що якась із закордонних клінік відгунеться і зробить операцію Андрію безкоштовно.

23-річному Андрію Конику з Коломиї, студенту Львівської політехніки, лікарі поставили страшний діагноз – рак крові. Попереду тривале лікування та хіміотерапія.

Для одужання потрібні значні кошти у сумі 200 000 $. Багатодітна сім’я не в змозі повністю забезпечити лікування Андрія, тому звертається до всіх небайдужих людей з добрими серцями.

Кожна простягнута рука допомоги, кожна гривня може вирішити долю молодої людини. Можливо, саме ваша пожертва врятує життя Андрія та допоможе йому стати знову здоровим!

Також потрібні донори 4 групи крові (чоловіки 25-40 років, резус фактор не має значення).

Контактний номер телефону матері Андрія: 068 739 48 40

Номер рахунку (картка Приватбанку): 5168757309840868 Коник Наталія Степанівна

Фото: Олександра Щербакова-Олійник