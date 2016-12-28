Запущено сервіс закриття підприємницької діяльності онлайн

На порталі державних послуг iGov запустили функцію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця онлайн.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив координатор проекту Дмитро Дубілет, пише Дзеркало Коломиї.

“Ми запустили на iGov неймовірно масову і затребувану послугу: закриття ФОП (офіційна назва: Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням)”, – повідомив Дубілет.

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“Послуга працює просто: ви заповнюєте коротку форму на iGov, і реєстратор у відповідь пише вам, що все ок, ФОП закрито. Або зауваження, що потрібно виправити в заяві. Таким чином, фізично до реєстратора приходити взагалі не потрібно”, – додав координатор iGov.

За його словами, після цього підприємець має 10 днів на те, щоб звернутися до податкової.

“Втім, ми повинні скоро цю другу частину послуги також перевести в електронну форму, щоб взагалі нікуди нікому йти не потрібно було”, – зазначив Дубілет.

“Чому запуск цієї послуги так важливий саме зараз? Справа в тому, що зараз у президента на підписі лежить законопроект, який зобов’яже платити податок 704 грн усіх підприємців, навіть якщо вони не працюють. Тому в Україні зараз почнеться масове закриття всіх “мертвих” ФОП“, – заявив він.

“Поки що послуга працює лише в Дніпропетровській області, але ось-ось ми її запустимо в інших областях“, – підсумував Дубілет.