Занадто висока ціна: що буде з лісом, коли в Коломиї запрацює завод Швайгофер? ВІДЕО

Занадто висока ціна: що буде з лісом, коли в Коломиї запрацює завод...

То що ж буде з Карпатами, якщо мораторій на імпорт кругляка таки знімуть?

Австрійська компанія Швайгофер – одна з найбільших деревообробних компаній в Європі.

Про це йдеться у відеосюжеті “Факти тижня”.

Нині в Коломиї австрійці завершили фундамент під будівництво свого заводу.

“Роблять подушку під завод, вони практично її закінчили і за три місяці можуть змонтувати“, – розповідає міський голова Ігор Слюзар.

В мерії вже підраховують вигоди від інвестицій.

На питання, що з цього отримає місто, Слюзар відповідає: “500 робочих місць“.

Територія нині обгороджена, вже з нового року тут може постати величезна деревообробна фабрика.

У Румунії вже десять років систематично знищують ліси.

Тут Швайгофер працює від 2003 року. Компанія збудувала три заводи. Тоді тут також обіцяли великі інвестиції, робочі місця, розвиток міста, але все обернулося зовсім не так.

“Коли Швайгофер прийшов сюди, він створив нам чимало проблем. 2003 року інвестицію сприйняли з радістю. Спочатку люди були задоволені – вони думали про робочі місця. З таким гігантом не могли конкурувати місцеві дрібні фірми і почали закриватися. Може, кілька тисяч людей і працевлаштовані в Швайгофер, в той час як через конкуренцію роботу втратили понад 60 тис людей“, – розповідає румунський активіст.

У 15 містах Румунії пройшли акції протесту діяльності компанії.

Швайгоферу з його потужностями нині не вистачає лісу в Румунії.

“Коли ви мені сказали, що в Україні збираються будувати фабрику, я почав дуже хвилюватися – про ліс в Україні“, – розповідає румунський активіст Габріель. З Швайгофером він зіткнувся випадково. Фури переправляли ліс навіть через річку, що заборонено в Румунії. Машини доставляли дерево до Швайгофера. Коли Габріель знімав на відео, охоронці збили його з ніг і пшикнули в обличчя сльозогінний газ. Він тоді з’ясував: з національного парку Румунії вивезено тисячі кубометрів лісу. Прокуратура завела кримінальні справи. Провели розслідування і знайшли 165 тисяч кубометрів нелегальної деревини. Чи не щодня активісти знаходять нові підтвердження, що компанія працює з нелегальним лісом.

Зараз ліс з України на Румунію йде щодня. Потяг, повний дерева-кругляка, йде на Швайгофер в Радауці.

Коломия вже обростає підприємствами по виготовленню виробів з дощок.

“Чому в нас вже відкривається завод по виготовленню будинків з дерева? Вони вже готуються до входження Швайгофера”, – каже Слюзар.

Про скандали, пов’язані з Швайгофером, мер добре знає, але запевняє: проблема не в компанії:

“Схему намалювала держава. Законодавство України малює схему – ніхто інший. Він (Швайгофер) працює так, як дозволяє законодавство України“.

Єдине, чого побоюється міський голова, що австрійський гігант відмовиться від будівництва, якщо мораторій на вивіз лісу таки знімуть. А цього вимагає ЄС.

“Зараз європейські бізнесмени через ЄС дуже тиснуть, щоб вони відмінили заборону. Якщо заборону відмінять, заводу не буде“.

Тоді український ліс піде вже прокладеними дорогами до Румунії.

Ділянка в Коломиї ж залишиться як запасний майданчик, якщо румунські правоохоронці таки змусять Швайгофер піти з Румунії.

Як повідомляли, Верховна Рада 9 квітня 2015 року прийняла закон, яким на 10 років заборонила експорт лісу-кругляка. При цьому заборона на експорт лісоматеріалів деревних порід (крім сосни) була введена з 1 листопада 2015 року. На сосну закон поширюється з 1 січня 2017 року.

Компанія “Швайгофер” викупила у Коломиї маже 30 гектарів землі, підготувала усю проектну документацію та почала підготовчі роботи з будівництва деревообробного заводу на 300 робочих місць. У 2014 році через політичну ситуацію в Україні будівництво заводу зупинили.

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