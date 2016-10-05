Замість запланованих двох годин львівський експрес їхав до Коломиї чотири

Учора, 4 жовтня, пасажири, які взяли квиток на перший регіональний експрес №702 за маршрутом “Львів — Чернівці”, приїхали до Коломиї на дві години пізніше.

Як відомо, цей швидкісний потяг відправляється зі Львова о 19.08 і повинен прибути до Коломиї о 21.38. Однак 4 жовтня експрес опинився на коломийському вокзалі аж о 23.35, пише Дзеркало Коломиї.

Безперечно, обурені пасажири цікавилися в чому річ. Провідниці відповіли, що на лінії маршруту замала і занизька електронапруга, і це не дає можливості набрати необхідну швидкість. Тому потяг то поволеньки рухався рейками, то стояв. Добре, що в салоні не вимикали світло й тепло. Машиніст вибачався, провідниці теж, кажучи при цьому наше знамените: “А що ми можемо зробити? Ми не винні!“.

Сподіваємося, що це випадковість, а не закономірність…

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