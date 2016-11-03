Закарпаття вражає: у селах усі хати — велетенські палаци. ФОТО

Закарпаття вражає: у селах усі хати — велетенські палаци. ФОТО

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Фото розкішних будівель на Закарпатті виклала у Фейсбук Тетяна Даниленко, передає “Дзеркало Коломиї“.

“Культурний шок. Я була в Кончі-Заспі, в Пущі-Водиці, і в усіх інших київських “беверлі-гіллсах”, але такого ще не бачила. Конгломерат трьох великих сіл на Закарпатті, найбільше з яких називається Біла Церква. Усі хати(!) – велетенські палаци.

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І їх, цих замків та фортець – сотні і сотні. Більшість ще не обжиті. Немає ні садів, ні газонів, лише сотні квадратних метрів краси, якою її уявляють мешканці цих сіл.

Крім палаців довкола майже нічого немає. Ну, магазини будівельні. А ще – самотній “Бріоні”.

Місцеві називають ці краї селами контрабандистів. Якими б не були заробітки власників тутешніх замків та фортець, це історія останніх кількох років.

Абсурд в тому, що якщо хтось перекриє ці заробітки, то таку нерухомість і не продаси, і утримувати нереально дорого. На жаль, я поспішала і не могла більш детально пофотографувати. Але масштаби просто вражають”, – написала Тетяна.

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