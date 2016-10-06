Закарпатські контрабандисти стали героями американського телебачення. ВІДЕО

Журналісти телеканалу Viceland відзняли сюжет про чорний заробіток від переправлення цигарок через український кордон. У анонсі телесюжету показали частину розмови із закарпатським контрабандистом.

За його словами, цей бізнес не такий простий і надприбутковий, як здається на перший погляд, адже з кожного заробітку потрібно платити данину копам в Закарпатті та Європі, пише mukachevo.net.

Контрабандист пояснює американцям, що він не є злочинцем, бо це просто один з методів заробити на власну сім’ю та дітей.