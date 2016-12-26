Захворюваність на грип та ГРВІ на Прикарпатті стрімко зростає

За оперативними даними, за 51 тиждень 2016 року зареєстровано 19044 звернень за медичною допомогою з приводу ГРВІ та грипу (що на 59,0% більше, ніж за попередній тиждень), з них – 12857 дітей у віці 0-18 років, з яких 8003 – школярів (або 42,0% від загального числа звернень за меддопомогою).

Госпіталізовано з приводу ГРВІ та грипу – 689 осіб, з них 420 дітей.

Показник захворюваності по області на ГРВІ та грип склав 1370,1 на 100 тисяч населення, вищий – у м.Івано-Франківську (2200,8 на 100 тис.нас), Богородчанському (1003,0), Верховинському (1773,9), Городенківському (1832,4), Долинському (1023,9), м.Болехові (778,8), Коломийському районі (1856,9), Косівському (1029,0), Рогатинському (546,1), Рожнятівському (520,4), Снятинському (1891,6), Тисменицькому (1565,8), Тлумацькому (192,2), м.Бурштині (1035,7).

З початку епідемічного сезону з ГРВІ та грипу (з 40 тижня 2016 року) – зареєстровано 70775 звернень за медичною допомогою з приводу ГРВІ та грипу, з них 44757 дітей у віці 0-18 років, з яких 23195 – школярів.

Летальних випадків від грипу в області не зареєстровано.

У зв’язку з ростом показників захворюваності на грип та ГРВІ в Івано-Франківську з 26 грудня призупиняється навчання в школах Івано-Франківська.

Читайте також: В Україні заборонили відомий засіб від грипу