Захоплюючі фото втраченого заказника на Прикарпатті

За легендами тут народився Олекса Довбуш, і в одній із тамтешніх печер він сховав великі скарби, інформують ”Вікна”.

”Якби Кедроватий відкрився, то би на весь світ засвітився! За легендами тут народився Довбуш, тут він сховав великі скарби в печері. Поруч є “Сідельце Довбуша” Місцина насправді мальовнича”, — прокоментував фото автор Василь Фіцак. “Кедроватий” був оголошений заказником рішенням Івано-Франківського облвиконкому №335 від 16.09.1980 року на землях Верховинського лісокомбінату.

Станом на 1 січня 2016 року заказник вважають втраченим, оскільки дані про об’єкт не міститься в офіційних переліках територій та об’єктів природно-заповідного фонду, оприлюднених на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних. Проте ні в Міністерстві екології та природних ресурсів України, ні у Департаменті екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА відсутня інформація про те, коли і яким саме рішенням було скасовано даний об’єкт природно-заповідного фонду.

Таким чином, причина та дата скасування на сьогодні не відома.