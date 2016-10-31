Західний економіст знайшов позитив у деклараціях про багатство чиновників та депутатів

Декларування українськими політиками та чиновниками значного багатства, вказує на те, що вони відповідально ставляться до забов’язання інформувати громадськість про свої статки, що позитивно відрізняє Україну від Росії.

Про це заявив відомий економіст Андерс Аслунд, коментуючи інформацію про значні суми готівки та майно, яке декларується в електронному Єдиному державному реєстрі декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави, або місцевого самврядування, передає Голос Америки.

“Українські новини переповнені повідомленнями про декларації посадовців. Вони справді декларують вражаюче багатство, а це вказує на те, що на відміну від Росії, в Україні до цього забов’язання чиновники поставились серйозно”, – заявив у Twitter Андерс Аслунд.

Водночас експерт відзначив, що декларація чиновниками значних сум готівки є доказом того, що чиновники не довіряють банківській системі.

Який потужний інструмент боротьби із корупцією

Ян Томас Хіємстра, ПРООН в Україні

Компліменти заслужила робота системи електронного декларування доходів і від директора Програми розвитку ООН в Україні Яна Томаса Хіємстра.

“Який потужний інструмент боротьби із корупцією”, – твітує Хіємстра.

“Найвідоміші українські чиновники декларують, що тримають по мільйону доларів готівкою вдома. Вони не довіряють банкам, євро чи гривні, жодних рублів“, – заявив Аслунд.