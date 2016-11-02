Західні ЗМІ про статки українських посадовців: вистачить, щоб купити більшу частину країни

Фантастичні результати електронного декларування статків українських чиновників та політиків не залишилися поза увагою за кордоном. ЗМІ провідних країн Європи та США розповідали своїм аудиторіям про казкові багатства української політичної еліти, найчастіше приправляючи це фактажем, який змальовує бідність в Україні.

Популярними ілюстраціями були світлини президента Порошенка та прем’єра Гройсмана, а також зображення штабелів доларів, коштовних годинників та прикрас, пише “Європейська правда“.

В Україні чимало уваги приділялося “жартам” міністрів і депутатів та їх несподіваним активам на кшталт мощів святих, які задекларував Андрій Лозовий. Та західні ЗМІ це не зацікавило. Головна тема публікацій – незліченні багатства політиків. Хоча є і винятки – американське “Радіо свобода” написало про храм у власності депутата Матвієнка, а в Нідерландах звернули увагу на антикваріат Мосійчука часів нацизму.

“Європейська правда” підготувала огляд того, як висвітлювалася тема е-декларування в різних країнах.

Велика Британія

Мабуть, найбільшу увагу до електронного декларування продемонстрували британські медіа.

Це показово, адже Британія є особливо важливою для українських владних мільйонерів – туди нерідко спрямовуються капітали з України, там часто вчаться діти наших багатіїв, в тому числі президента Петра Порошенка.

“Україна приголомшена величезними грошовими резервами політичної еліти, про які дізнається громадськість“, – так називається стаття в британському виданні The Guardian.

“Однією з ключових вимог Майдану 2014 року було припинення нестримної корупції, що охопила країну.

Коли протестувальники дісталися резиденції Януковича, вони знайшли там позолочені ключки для гольфу, дитячий зоопарк і точну копію іспанського галеона, пришвартованого на штучному озері, – проводить аналогії видання. –

Нинішній президент Петро Порошенко є мільярдером і олігархом, але він обіцяв нову, більш прозору політику. Критики кажуть, що зусилля з проведення реформ у глухому куті та що всупереч вражаючій риториці уряд робить дуже мало для трансформації фундаментальної природи українського бізнесу та політики”.

Газета зазначає, що інформація з електронних декларацій викликала обурення в небагатому українському суспільстві.

“Ключовим індикатором того, чи служить декларування боротьбі з корупцією, стане те, що зробить влада країни для розслідування інформації з декларацій”, – підсумовує The Guardian.

Британська BBC заголовком своєї статті підкреслює “готівковий” аспект електронного декларування: “Величезні купи готівки українських посадовців продемонстровані суспільству під натиском реформ”. Стаття починається з інформації про прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, який задекларував $1,8 млн. готівки та солідний перелік активів. “Він був державним службовцем в Україні протягом останніх 14 років“, – підкреслює BBC.

Серед інших згаданий міський голова Харкова Геннадій Кернес: “...Суперечливий мер другого за величиною міста України задекларував понад $1,6 млн“.

Звичка урядовців тримати гроші поза межами банків є серйозною проблемою, вважають у британській медіакорпорації. “Це як вотум недовіри до банківської системи, яка зараз перебуває в стані реформування“, – наголошується в статті.

“Немає доказів, що згадані в цій статті політики порушили закон, – обережно зазначає в кінці публікації BBC. – І електронне декларування, швидше за все, позитивно оцінять прихильники України у Вашингтоні та в Західній Європі”.

Міжнародні агенції

Провідна світова агенція Reuters опублікувала статтю під назвою “Українці шоковані величезним багатством, задекларованим політиками”.

“Дехто задекларував мільйони готівкою. Інші повідомили, що володіють парком розкішних автомобілів, дорогими швейцарськими годинниками, діамантами та великими ділянками землі – одкровення, здатні ще більше підірвати довіру до влади в Україні, де середня зарплатня становить трохи більше $200 на місяць“, – пише агенція.

Reuters наголошує, що разом 24 члени Кабміну задекларували близько 7 мільйонів доларів готівки.

“Звичайно, в країнах ЄС тримати готівкові кошти видавалося би нецивілізованим. Але (в Україні) банківська система могла би, скажімо так, працювати краще. Це проблема багатьох українців, які втратили свої заощадження в банках“, – цитує агенція міністра юстиції Павла Петренка.

В якості прикладів шокуючої розкоші Reuters наводить декларацію Михайла Добкіна з Опозиційного блоку з його колекцією вин у 1700 пляшок; керівника державної фіскальної служби Романа Насірова, з $2,2 млн. задекларованої готівки; “стилізованого під відстоювання інтересів простих людей” Олега Ляшка, а також лідера фракції БПП Ігора Гриніва.

“Швидше за все, останні відкриття посилять невдоволення суспільства владою у її діях щодо реформ. Вересневе опитування засвідчує, що лише 12,6% голосували би за партію Порошенка, цей показник впав з 21,8% на останніх виборах. Тим часом підтримка популістів та опозиційних партій зростає“, – констатує агенція.

Цю статтю Reuters передрукувала низка ЗМІ, включно з впливовою американською New York Times.

На сайті американської агенції Bloomberg колонку Леоніда Бершидського “Українські мільйонери виходять з підпілля“ проілюстрували портретом Порошенка та розмістили чомусь у рубриці “Українська криза” (де зазвичай ставлять публікації про війну на сході України).

Матеріал присвячено переважно задекларованим величезним сумам у готівці та міркуванням, нащо це зроблено і які наслідки потягне.

Стаття починається із прикладу народного депутата Сергія Мельничука, який задекларував трильйон гривень готівкою. “Це майже вдвічі перевищує очікувані доходи України на цей рік і досить, щоб купити більшу частину країни; сума в доларах така, що нею можна заповнити автопарк із 390 середніх позашляховиків”, – пише колумніст.

У статті згадано значні готівкові кошти, задекларовані прем’єром Володимиром Гройсманом та його дружиною, а також декларацію керівника Нацбанку Валерії Гонтарєвої, що має великі банківські заощадження.

“Швидше за все, мета цих дій – забезпечити пояснення величезних майбутніх витрат…

Декларації не примушують чиновників пояснювати походження грошей, хоча антикорупційний орган, Національне антикорупційне бюро, має право на такі розслідування”, – пише автор.

Водночас в матеріалі висловлюється сумнів, що НАБУ справді візьметься за провідних політиків. “Гройсмана та інших навряд чи запитають (про походження готівки): вони надто впливові та близькі до Петра Порошенка“, – пише Бершидський.

Німецька уважність

Німецькі ЗМІ також стежать за новинами з України.

Spiegel-online присвятив декларуванню матеріал з назвою “867 мільйонів євро Петра Порошенка“, в якому нагадав, що Україна була змушена запустити систему електронного декларування під тиском західних донорів.

Тон статті, поза тим, нейтральний. Розповідь про задекларовані активи Порошенка, Кличка, Гройсмана та міністра внутрішніх справ Авакова подається крізь призму відносин України з МВФ.

“Висунуті Міжнародним валютним фондом вимоги змусили президента України Петра Порошенка детально розкрити його активи. Мер Києва Віталій Кличко також надав доступ до своїх рахунків”, – звісно, німецьке видання не могло оминути популярного в Німеччині колишнього боксера.

“Президент є найбагатшим“, повідомляє своїм читачам ще в заголовку інше провідне німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, супроводжуючи невелику замітку фотографією Порошенка у військовому камуфляжі.

“В Україні спустили штани: новий закон примушує урядовців відкрити їхні активи. У боротьбі з корупцією шикарні годинники не мають лишитися поза увагою під час обліку“, – пише FAZ.

Перераховуючи багатства Порошенка та Гройсмана, газета пише про стосунки Києва із Міжнародним валютним фондом.

Мовчазний Захід

Україна – не центр всесвіту, хай навіть нам часом видається, що новини з України є найважливішими.

Цього разу, щоправда, йдеться не лише про важливість – історія з е-декларуванням є також цікавою, тому можна було сподіватися на увагу ЗМІ всього світу… але ці очікування не справдилися.

Журналісти однієї з ключових для нас країн, Франції, фактично проігнорували підсумки електронного декларування в Україні – дані про українську реформу лишилися невідомі французькій публіці. Хоча під час кампанії в місцевих ЗМІ з’являлися окремі повідомлення, переважно завдяки роботі українського бюро AFP.

Примітно, що інформація для публікації у французьких ЗМІ все ж була – в понеділок AFP публікувало story з цього приводу, але більшість редакцій вона не зацікавила.

Та сама ситуація – в Італії. Жодна з ключових газет країни не знайшла потреби повідомити своїх читачів про зміни в Україні.

Трохи кращою є ситуація в Іспанії – окремі ЗМІ все ж подали короткі повідомлення з цього приводу (як, зокрема, ABC.es), але про системне висвітлення не йдеться.

Примітно, що всі названі держави належать до числа “скептиків” щодо візової лібералізації з Україною, Франція тут на чільному місці. Хоча можна сперечатися, чи добре, чи погано те, що ЗМІ цих країн майже не писали про надмірний та часом запаморочливий рівень розкоші українських посадовців.

А що далі в Європі?

Дивно, але досить байдуже поставилися до українського параду багатств у Польщі.

Не вдалося знайти публікацій про це на сайтах провідних польських видань Gazeta Wyborcza та Rzeczpospolita. Тижневик Wprost у невеликій статті “Десятки мільйонів доларів, понад 100 компаній. Президент показав свої статки” головну увагу приділяє Петру Порошенку. Короткий матеріал з цитуванням президента і без оцінок завершується нагадуванням, що електронне декларування є вимогою Міжнародного валютного фонду; так само лише інформацією агенцій про статки Порошенка обмежився сайт мовника TVN24.

Та, звичайно, за подіями в Україні стежать не лише в Берліні та Лондоні.

“Політики в Україні полюбляють Rolex і Cartier – такий заголовок статті на сайті нідерландського суспільного мовника NOS. У цій країні, як відомо, зараз саме точаться суперечки щодо ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

“У них коштовні годинники, антикварні машини, справжні маєтки та багато готівки, – пише видання. – Влада в Україні непогано забезпечена, як свідчать декларації політиків та чиновників, що стали публічними”. У якості прикладу газета наводить колекцію годинників міського голови Дніпропетровська Бориса Філатова, “на які середній українець не збере грошей і за все своє життя”.

Згадано готівкові валютні активи прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. Про президента Петра Порошенка видання зауважує, що він володіє понад 100 компаніями, “і не лише в Україні, а й у багатьох країнах світу, включаючи Нідерланди та ворожу Росію”.

Та й взагалі, можна вважати за правило: якщо якесь видання написало про завершення е-декларування – там точно йдеться про статки президента і готівку прем’єра.

“Керівники України мають квартири, землі, японські ляльки, яйця Фаберже, дорогий одяг та картини. Це неможливо купити на їхні зарплати”, – натякають на корупцію журналісти.

“Побачимо, чи призведе декларування до обмеження корупції“, – завершується стаття.

“Українські політики люблять дорогі вина та годинники, відповідно до відкритих декларацій”, – це заголовок іншого нідерландського видання, Volkskrant. Тут – що є нетиповим – головною ілюстрацією статті слугують пляшки “Масандри”.

У статті – ті ж вражаючі приклади з декларацій Бориса Філатова, Володимира Гройсмана, Михайла Добкіна. “Декларації також показують деякі незвичні хобі правлячої еліти. Депутат парламенту Ігор Мосійчук колекціонує старовинну зброю. Його колекція включає турецький ятаган 16 століття та кинжал SS часів нацистів”.