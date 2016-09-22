Загальний обсяг небезпечних відходів на Прикарпатті становить 23,3 тисячі тонн

Загальний обсяг небезпечних відходів на Прикарпатті становить 23,3 тисячі тонн

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На Івано-Франківщині накопичили понад 23 тонни небезпечних відходів.

Загальний обсяг небезпечних відходів, накопичених у місцях видалення відходів, становить 23,3 тисячі тонн, повідомляє УНН з посиланням на управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА.

В управлінні також розповіли, скільки було утворено та утилізовано небезпечних відходів у 2014 та 2015 роках.

За даними Головного управління статистики, у 2014 році на території області утворилося небезпечних відходів 1,6 тис. т – III класу небезпеки, 0,5 тис. т – II класу небезпеки, 7,8 т – I класу небезпеки, утилізовано 3,0 тис. т. У 2015 році утворилося 2,7 тис. т – III класу небезпеки, 0,6 тис. т – II класу небезпеки, 8 кг – I класу небезпеки, утилізовано 3,4 тис. т“, – зазначили в управлінні.

Крім того, повідомили, що впродовж 2014-2016 років на вирішення проблем небезпечних відходів було виділено майже 2,8 млн грн, які були витрачені на придбання установки для утилізації медичних, побутових та біоорганічних відходів.

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