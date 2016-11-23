Задля порятунку життя коломиянці потрібні донори крові

Задля порятунку життя коломиянці потрібні донори крові

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Коломиянці, задля порятунку життя, терміново потрібна кров першої групи резус мінус.

Її сини просять усіх небайдужих зголоситися.

Про це повідомила журналістка Галина Досин, передає “Дзеркало Коломиї“.
Don Yapon

Ще сьогодні донори можуть здати кров у Коломийському центрі переливання крові, що на території центральної лікарні.

Вже від завтра кров прийматимуть у Івано-Франківську. До обласного центру вас довезуть автомобілем. Якщо є донори у Франківську – то можете здавати кров у Івано-Франківському центрі з позначкою “на гематологічний відділ обласної клінічної лікарні”.

Деталі можна обговорити з сином Іваном – 067 55 99 880.

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