Задля порятунку життя коломиянці потрібні донори крові

Коломиянці, задля порятунку життя, терміново потрібна кров першої групи резус мінус.

Її сини просять усіх небайдужих зголоситися.

Галина Досин, передає “

Про це повідомила журналістка, передає “ Дзеркало Коломиї “.

Ще сьогодні донори можуть здати кров у Коломийському центрі переливання крові, що на території центральної лікарні.

Вже від завтра кров прийматимуть у Івано-Франківську. До обласного центру вас довезуть автомобілем. Якщо є донори у Франківську – то можете здавати кров у Івано-Франківському центрі з позначкою “на гематологічний відділ обласної клінічної лікарні”.

Деталі можна обговорити з сином Іваном – 067 55 99 880.