За зарплату “у конверті” в Україні з штрафуватимуть на 320 тисяч гривень

Президент України Петро Порошенко підписав закон про введення штрафу розміром до 320 тисяч гривень за виплату заробітної плати без нарахування і сплати єдиного внеску – так званих зарплат “у конверті”.

Відповідний законопроект №5130 Президент підписав 27 грудня, передає Громадське.

Згідно із Законом, підприємці мають сплатити штраф розміром до трьох мінімальних зарплат у всіх випадках недопущення інспекторів до перевірки, крім випадку, коли темою перевірки є неоформлення трудових договорів з працівниками та виплата зарплат “у конверті”.

Підприємці будуть оштрафовані в розмірі 100 мінімальних зарплат у разі недопущення державного інспектора праці до перевірки, якщо вона здійснюється з метою виявлення працівників з неоформленими трудовими договорами.

Нагадаємо, що з 1 січня 2017 року розмір мінімальної зарплати становитиме 3200 гривень.

Крім того, за цим законом вже з 1 січня всі фізичні особи-підприємці мають щомісяця платити єдиний соціальний внесок у розмірі 704 гривні на місяць, навіть якщо не мають прибутку.