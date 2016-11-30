За “законом Савченко” у 2016-му підлягають звільненню майже 37 тисяч в’язнів

Під дію цього закону підпадають “злодії в законі”, “кримінальні авторитети”, учасники організованих груп та злочинних організацій.

Також можуть бути звільнені особи, які відбували покарання за вчинення замовних вбивств, убивств двох і більше осіб, інших тяжких та особливо тяжких злочинів. Ця категорія правопорушників за своїм кримінальним статусом може впливати на оперативну обстановку в регіонах держави. Про це свідчить аналіз статистики фахівцями Департаменту карного розшуку, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Департамент комунікації Національної поліції України.

За нормами Закону України від 28 листопада 2015 року “Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строки покарання” (так званий “закон Савченко”) в 2016 році близько 49 тисяч громадян, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, повинні бути звільнені або їм скорочується термін відбуття покарання.

Зокрема, на сьогодні підлягають звільненню майже 36,9 тисяч осіб, з яких 8,7 тисяч осіб уже звільнені з місць позбавлення волі. З них 7,8 тисяч осіб стали на облік в органах поліції.

Упродовж 2016 року за вчинення злочинів викрито 970 осіб, які звільнені з місць позбавлення волі згідно із “законом Савченко”. За видами кримінальних правопорушень статистика виглядає наступним чином: умисних вбивств – 29, тяжких тілесних ушкоджень – 22, зґвалтувань – 19, крадіжок – 760, розбійних нападів – 84, грабежів – 202, шахрайств – 44, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами – 13, незаконне заволодіння транспортними засобами – 31, хуліганство –2 2. Відносно 436 порушників обрано запобіжний захід тримання під вартою.

Крім того, 68 осіб засуджено за порушення адміннагляду та повернуто в місця позбавлення волі.

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