За вихідні прикарпатці віддали шахраям 33 тисячі гривень та 1000 доларів США

За минулі вихідні наші краяни віддали у руки шахраям 33 000 гривень та 1000 доларів США. Поліція закликає громадян не довіряти сумнівній інформації, тим паче особам, які намагаються обдурити їх у телефонному режимі, а сім-картки після спілкування знищують.

У перших двох випадках мешканки Івано-Франківська позбулись своїх коштів вже за досить поширеною схемою шахрайства. Під час спілкування з 66-річною пенсіонеркою по телефону, “працівник” служби безпеки одного із банків під приводом перевірки установчих даних запропонував заявниці відправити код картки СМС-повідомленням, після чого з її кредитної картки було знято 23 000 грн, інформує Фіртка з посиланням на СК ГУНП в області.

Подібний випадок трапився з 57-річною франківчанкою. Невідома особа зателефонувала на її мобільний та, представившись працівником “Ідеа Банку”, шахрайським шляхом отримала інформацію про реквізити її банківської картки, з якої пізніше було знято 1700 гривень.

Цього ж дня до поліції звернувся і 22-річний чоловік. Як з’ясували поліцейські, напередодні він через мережу Інтернет мав намір придбати мобільний телефон, переказав 8100 гривень як передоплату на банківський рахунок, проте очікуваний товар так і не отримав.

Ще один типовий випадок трапився з 40-річною місцевою мешканкою. 24 вересня на мобільний телефон потерпілої зателефонував невідомий чоловік з прихованого номеру та, назвавшись начальником поліції департаменту соціальної політики в Івано-Франківській області, повідомив, що її сина затримали з наркотиками. Щоб відкупитися від в’язниці, запропонував перерахувати 1000 доларів США та вказав рахунок. Жінка, не роздумуючи, перерахувала вказану суму, а відтак зателефонувала до свого сина та дізналася, що він знаходиться вдома та нікуди не їхав і не виходив. Зрозумівши, що її обдурили зателефонувала до правоохоронців.

Вчора до поліції майже така ж сама заява поступила від 64-річного франківця. О 13.00 год. на мобільний телефон з прихованого номеру йому подзвонив невідомий чоловік, представився, назвавши себе слідчим Івано-Франківського ВП ГУНП, і сказав, що необхідно скинути на рахунок 25000 грн. за те, щоб його сина не притягнули до кримінальної відповідальності, проте не вказав за який злочин. Спантеличений чоловік не тямив себе від біди, адже аферист правильно назвав ім’я і рік народження сина. Чоловік переказав вказану суму, а отямившись, зателефонував у поліцію та дізнався, що у сина жодного конфлікту із законом немає.

Відомості про вищевказані факти внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські за кожним окремим фактом проводять перевірку та вживають заходів щодо встановлення осіб зловмисників для притягнення їх до відповідальності.

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У зв’язку з численними фактами шахрайств, правоохоронці вкотре закликають громадян бути пильними та обережними: не довіряти незнайомим телефонним співрозмовникам, проявляти свідомість та не приймати поспішних рішень. У жодному випадку не довіряти отриманій інформації, адже немає такої життєвої ситуації, яка би вимагала термінової потреби перечислювати комусь гроші за будь-що. Перше, що має викликати підозри у кожного пересічного громадянина незалежно від віку, – це коли співрозмовник проявляє наполегливість і, без жодних компромісів з боку потерпілого, продовжує вимагати переказати кошти, або вказати свої особисті реквізити банківських рахунків. Такі телефонні дзвінки варто ігнорувати і не вступати в тривалі переговори. Якщо Ви дослухаєтеся до наших порад, то не станете жертвами шахраїв.