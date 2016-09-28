За ухилення від мобілізації на Прикарпатті судять екс-заступника керівника військкомату

У Надвірнянському районі відкрили кримінальне провадження проти колишнього заступника військового комісара.

З 31 липня 1999 року по 20 червня 2011 року він проходив військову службу у Збройних силах України та займав посаду заступника військового комісара Надвірнянсько-Богорочанського ОРВК Івано-Франківської області. Згодом був звільнений з військової служби у запас та суб’єктом часткової мобілізації, повідомляє ГК.

Відтак на виконання Указу Президента України від 21 липня 2014 року “Про часткову мобілізацію” та закону про затвердження Указу Президента “Про часткову мобілізацію”, екс-заступник військового комісара прибув для проходження медичного огляду до Надвірнянсько-Богорочанського ОРВК.

Згідно з висновком військово-лікарської комісії був визнаний придатним до військової служби.

5 серпня 2014 року колишній заступник військового комісара отримав мобілізаційне розпорядження про вручення якого розписався в журналі обліку вручення мобілізаційних розпоряджень призначених військовозобов’язаних, та був попереджений про відповідальність, за невиконання конституційного обов’язку захисту Вітчизни.

Втім він ухилився від призову на військову службу за мобілізацією. Відтак проти нього відкрили кримінальне провадження за статтею 336 КК України – ухилення від призову за мобілізацією. Санкція статті карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

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