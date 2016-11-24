За участі Жупанського у 1994 році була вчинена смертельна ДТП — винуватець не поніс покарання. ВІДЕО

За участі Жупанського у 1994 році була вчинена смертельна ДТП — винуватець...

Як повідомляли, в понеділок сталася ДТП в селі Одаї Тисменицького району. Секретар Коломийської міськради, керівник міського осередку “БПП” Любомир Жупанський, перебуваючи за кермом свого автомобіля, збив на смерть двох пішоходів.

Це вже не перша смертельна аварія за участі Любомира Жупанського. 22 роки тому на Коломийщині автівка, в якій брати Жупанські їхали зі сторони Стопчатова до Коломиї, забрала життя 52-річного Миколи Нагорняка.

ДТП сталася 19 серпня, на Спаса, 1994 року у селі Мишин.

Чоловік від отриманих травм помер на місці, йдеться у сюжеті “Думай.tv”.

Тоді, у далекому 1994 році, винуватець смертельної ДТП так і не поніс покарання.

Про аварію говорило все село, але пошепки. Рідних залякали, щоб мовчали.

Вони й досі – через 22 роки після трагедії – воліють про це не говорити. Тому надавати коментарі на камеру відмовляються.

Рідним оплатили витрати на похорон та гріб для загиблого.

У разі необхідності журналісти готові надати правоохоронним органам відзняті матеріали, в тому числі, які не були показані з міркувань безпеки.

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