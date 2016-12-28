За рік прикарпатці збільшили споживання газу на майже 70%

У листопаді підприємствами і організаціями області використано 122,9 млн. м3 газу природного, 454,5 тис.т кам’яного вугілля, 6,4 тис.т палива дизельного, 1 тис.т бензину моторного та 0,1 тис.т нафти.

У порівнянні з листопадом минулого року збільшилося споживання газу на 66,8%, нафти – на 14,8%, вугілля – на 4,5%, дизельного палива на 0,2%, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на ГУ статистки області.

Разом з тим, споживання бензину зменшилося на 4,7%.

Через мережу АЗС за листопад населенню реалізовано 4,1 тис.т палива дизельного та 3,6 тис.т бензину моторного.

Обсяги реалізації населенню палива дизельного та бензину моторного порівняно з листопадом 2015 року зменшилися на 26,4% і 16,7% відповідно.