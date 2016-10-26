За незаконну рубку дерев на Прикарпатті судитимуть депутата сільради

Косівський відділ Коломийської місцевої прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом вчинення депутатом сільської ради кримінального правопорушення, передбаченого ст. 246 КК України.

Досудове розслідування встановило, що чоловік, перебуваючи на ділянці природно-заповідного фонду без відповідного дозволу незаконно зрубав дві ялиці, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.

Внаслідок незаконної рубки дерев районному підприємству “Райагроліс” чоловік заподіяв шкоду на 7 254 грн.

Міру покарання для правопорушника визначить суд.