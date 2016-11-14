За нерозчищений сніг коломиян штрафуватимуть

У Коломиї штрафуватимуть за нерозчищений сніг.

Про це у Фейсбук повідомила Коломийська міська рада, пише “Дзеркало Коломиї“.

“Дорогі коломияни! Згідно пунктів 16-19 Правил благоустрою і утримання території міста Коломиї звертаємося з вимогою почистити від снігу прибудинкові території ОСББ і приватних будівель, тротуари біля магазинів, державних установ і комунальних підприємств. За невиконання правил згідно Адміністративного Кодексу України накладається штраф від 850 до 1700 грн.“, – йдеться у повідомленні.