За місяць стане відома вартість проїзду у маршрутках Коломиї

ТДВ “Коломийське АТП” спільно з відділом економіки та муніципального розвитку міської ради розробляє проект регуляторного акту “Про погодження тарифів на перевезення пасажирів у міському сполученні”.

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на веб-сайті Коломийської міської ради, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу міської ради. “Рішення розробляється з метою забезпечення збалансованості інтересів споживачів послуг та перевізників: пасажирам забезпечується стабільне надання послуг з перевезення міським автомобільним транспортом за рахунок підвищення плати за ці послуги, а надходження додаткових коштів дасть можливість перевізникам м. Коломиї здійснювати необхідні експлуатаційні витрати і забезпечити надійну роботу з перевезення пасажирів“, – йдеться у повідомленні.

Термін приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акту становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту рішення та аналізу регуляторного впливу. Пропозиції та зауваження можна подати у письмовій формі:

за адресою: 78203, м.Коломия, пр. Грушевського, 1, каб. 26 або електронною поштою: tower.ko_ekon@ukr.net