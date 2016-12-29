За минулу добу шахраї видурили в прикарпатців 13 тисяч гривень

Минулої доби, 28 грудня, зловмисники видурили у довірливих громадян майже 13 тисяч гривень.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї.

Так, до Івано-Франківського відділу поліції із заявою звернувся 76-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив про те, що на його мобільний телефон зателефонував невідомий, який, представившись працівником поліції повідомив, що його син у поліції. Аби вирішити питання з правоохоронцями необхідно заплатити. На таку пропозицію чоловік відразу погодився і власноруч передав невідомцю-посереднику 8 тисяч гривень.

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Через деякий час, додзвонившись до сина, чоловік дізнався що з ним все гаразд та зрозумів, що його ошукали.

Близько 5 000 гривень втратив ще один місцевий мешканець через покупку в Інтернет мережі мобільного телефону. Кошти за нього перерахував, на вказаний банківський рахунок, але товар так і не отримав.

За обома фактами поліцією розпочаті кримінальні провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.