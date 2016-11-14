За минулу добу рятувальники Франківщини звільнили від снігу майже 90 автомобілів

Підрозділи пожежно-рятувальної служби Управління ДСНС в області впродовж неділі, 13 листопада, звільнили зі снігових заметів, кюветів та узбіч 89 одиниць транспортних засобів.

З них – 8 автобусів, 5 автомобілів швидкої невідкладної медичної допомоги, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління з питань НС Івано-Франківської ОДА.

Найскладніша ситуація у Городенківському, Косівському та Рогатинському районах.

Загалом в області для проведення робіт було залучено 100 одиниць техніки та 321 особу особового складу управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Станом на 7 годину рух автотранспорту на дорогах загального користування забезпечений, заторів немає.

Також підрозділи пожежно-рятувальної служби Управління ДСНС в області впродовж доби провели заходи з розрізання гілок 80 дерев, що впали внаслідок негоди.

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