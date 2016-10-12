За минулу добу на Прикарпатті горіло два авто

Минулої доби на Франківщині сталися дві пожежі автомобілів.

У вівторок, 11 жовтня, о 07.28 год. в с. Татарові Яремчанської міськради горів автомобіль “ОПЕЛЬ-АСТРА”, повідомляє Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління з питань НС Івано-Франківської ОДА.

Сьогодні ж приблизно о третій ночі на вул. Мозолівка у с. Пнів Надвірнянського р-ну горів “Opel Kadett”.

Загалом за минулу добу в області зареєстровано 9 пожеж.

Читайте також: Рятувальники закликають коломиян дотримуватися правил безпеки при користуванні обігрівачами. ІНФОГРАФІКА