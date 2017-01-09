За минулу добу на Коломийщині замерзло двоє чоловіків, ще двоє – з обмороженнями у лікарні

За минулу добу на Коломийщині замерзло двоє чоловіків, ще двоє – з...

Вчора, 8 січня, в селі Годи-Добровідка Коломийського району знайшли на вулиці мертвого чоловіка.

Поліція встановила причину смерті 54-річного селянина – переохолодження.

Приблизно в той самий час у Джуркові також на вулиці виявили тіло 68-річного місцевого мешканця. Попередня причина смерті – чоловік замерз надворі.

Коломийські рятувальники зафіксували ще один нещасний випадок, пов’язаний з переохолодженням. Як повідомили у Коломийській ЦРЛ, в травматологічне відділення лікарні госпіталізований 42-річний житель села Товмачика з діагнозом обмороження обох китиць I-II ст. та 33-річний мешканець села Молодятин, який отримав обмороження лівої китиці. Потерпілим надали медичну допомогу, вони перебувають на лікуванні.

Як повідомлялося раніше, на Різдво до Коломийської ЦРЛ з діагнозом “обмороження пальців лівої китиці II-III ступенів” доставлено 45-річного мешканця Сідлища Коломийського району.