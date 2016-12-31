За крок до перемоги: коломиянин Влад Курочка став другим на шоу “Танцюють всі”

За крок до перемоги: коломиянин Влад Курочка став другим на шоу “Танцюють...

Вчора на телеканалі СТБ відбувся суперфінал, в якому кращі учасники шоу “Танцюють всі! – 9” відчайдушно боролися за перемогу. Серед них – танцюрист з Коломиї Влад Курочка, інформує “Дзеркало Коломиї“.



Шістку кращих танцівників знову розбили на дуети.

Влад Курочка став учасником справжнього експерименту. Бі-бой вперше спробував себе у бродвейському джазі в дуеті з Каєм Лінем.

Історія номеру була взята з фільму “Готель “Гранд Будапешт”. Влад перетворився на незграбного портьє, а Кай – на справжню зірку.

Також Влад Курочка став учасником ще однієї веселої історії разом з прикарпаткою Ілоною Федорко. Учасники станцювали фрагмент з фільму “Вечори на хуторі біля Диканьки”, знятого за твором Н.В. Гоголя.

На сцені відбулося побачення Чорта і Солохи!

Також наш земляк станцював сольний танець, який під час його участі в шоу найбільше сподобався глядачам та журі.

Кульмінаційним моментом шоу стало оголошення результатів глядацького голосування.

6 місце зайняв Кай Лінь. 5 місце – Ілона Федорко. 4 місце – Богдан Урхов. Третє місце посів Влад Литвиненко.

А головними претендентами на перемогу, за версією телеглядачів, виявилися Влад Курочка і Міхай Унгуряну.

Переможцем 9-го інтернаціонального сезону шоу “Танцюють всі!” став Міхай Унгуряну.

На своїй сторінці у соцмережі Влад подякував глядачам за підтримку:

“Ось і закінчився мій шлях на проекті! Я дякую усім, хто за мене голосував і не голосував. Нові танці, нові цілі, нові досягнення! Тільки вперед! Я вас усіх дуже люблю та дякую за вашу підтримку!”.