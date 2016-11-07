За “кришування” наркозлочинності на Прикарпатті судять двох поліцейських

В Івано-Франківській обласній прокуратурі повідомили, як просувається розслідування у справі двох поліцейських, котрі “кришували” наркобізнес”.

“У кримінальному провадженні щодо обвинувачення начальника відділу першого територіального Управління з обслуговування Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської областей Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст. 369-2, ч.1 ст. 309 КК України затверджено угоду про визнання винуватості, яка 30.09.2016 направлена в Івано-Франківський міський суд для розгляду по суті. На даний час триває підготовче судове засідання“, – повідомили в прокуратурі, інформує Фіртка.

У кримінальному провадженні щодо обвинувачення його заступника у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст. 369-2, ч.2 ст. 263 КК України затверджено угоду про визнання винуватості, яка 30.09.2016 направлена в суд для розгляду по суті.

“Вироком Івано-Франківського міського суду від 12.10.2016 вказану особу визнано винним у інкримінованих злочинах та засуджено покарання у вигляді тримання під вартою строком на 1 рік“, – інформує прокуратура.