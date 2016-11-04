Усі батьки мріють про те, щоб їхні діти були успішними. За словами вчених, інколи для цього потрібний поштовх, от як, наприклад, нагадування про свої очікування.
Дослідники з Великобританії стверджують: якщо батьки покладають великі сподівання на своїх дочок-підлітків, і нагадують їм про це час від часу, такі дівчатка частіше стають більш успішними жінками в майбутньому, пишуть Мізки.сом.
У дослідженні вказано: “За кожною успішною жінкою стоїть буркотлива матір”.
Отож, що потрібно робити батькам, якщо вони хочуть, щоб їхні доньки виросли успішними?
Своїми порадами поділився Білл Мерфі, головний редактор TheMid.com та засновник ProGhostwriters.com.
Повчати якомога частіше
Дослідники з Університету Ессекса виявили, що головний з батьків, а це зазвичай мама, демонструючи свої високі очікування, оберігає дівчинку від помилок, які можуть вплинути на її успіх в подальшому житті.
Зокрема, мова йде про те, що такі дівчата:
- рідше вагітніють в ранньому віці;
- ймовірніше підуть в коледж;
- менш ймовірно, що влаштуються на низькооплачувану роботу;
- рідше бувають безробітними.
Вчені під керівництвом Еріки Раскона-Рамірес опитали 15 тисяч британських дівчаток у віці 13-14 років і повторили опитування через 10 років.
Зрозуміло, що уникнення цих пасток ще не означає, що дівчата стануть Шеріл Сандберг. Однак завдяки цьому у них залишається можливість досягти успіху в майбутньому.
А це, любі батьки, означає, що ви свою роботу виконали. Тепер успіх ваших дітей залежить тільки від їх бажання та працездатності.
Вони незадоволені? Значить все йде за планом!
Хтось скаже: “Хороше дослідження”. Але чи насправді пробував хтось із вас напоумити 13-річну дівчинку? Адже в таких випадках батькам доводиться стикатись із закочуванням очей, похмурістю та грюканням дверима. І, якщо чесно, не важливо, мова йде про хлопчика чи дівчинку.
І це взагалі не весело. Але батьків має втішити те, що, згідно із дослідженням, чим більше ви вимагатимете від дитини, тим кращий результат отримаєте.
“У більшості випадках ми успішні в тому, в що по-справжньому віримо і що для нас зручно, навіть якщо це суперечить волі батьків”, – зауважує Раскона-Рамірес.
Нема значення, наскільки сильно ми стараємось уникнути батьківських настанов. Є велика ймовірність, що в результаті вони все-таки вплинуть на наше рішення.
Іншими словами, якщо ваша дочка полюбляє закочувати очі на ваші зауваження чи каже щось на кшталт “Ну мам, ти така надокучлива!”, насправді десь глибоко в душі вона промовляє “Дякую, мамо, за твої корисні поради. Я старатимусь діяти так, як ти радиш”.
Правильні настанови
Недостатньо просто сказати дочці: “Не смій завагітніти до 20 років!”, ви маєте додати: “Ти повинна вступити до коледжу!”. Тому що саме така настанова дає більше шансів на те, що дівчинка не стане юною матір’ю-одиначкою.
Звичайно, було б краще, якби дівчинка керувалася власними цілями, а не страхом маминого невдоволення, але і ця мотивація хороша, щоб не зробити серйозної помилки.
Варто зауважити, що результати цього дослідження можна застосувати і до хлопчиків.
Отож, подякуйте своїм батькам, які “пиляли” вас в дитинстві. Адже завдяки цьому кожен мав шанс вирости відповідальною та самодостатньою людиною.