За кожною успішною жінкою стоїть буркотлива матір

Усі батьки мріють про те, щоб їхні діти були успішними. За словами вчених, інколи для цього потрібний поштовх, от як, наприклад, нагадування про свої очікування.

Отож, що потрібно робити батькам, якщо вони хочуть, щоб їхні доньки виросли успішними?

Дослідники з Великобританії стверджують: якщо батьки покладають великі сподівання на своїх дочок-підлітків, і нагадують їм про це час від часу, такі дівчатка частіше стають більш успішними жінками в майбутньому, пишуть Мізки.сом .

Повчати якомога частіше

Дослідники з Університету Ессекса виявили, що головний з батьків, а це зазвичай мама, демонструючи свої високі очікування, оберігає дівчинку від помилок, які можуть вплинути на її успіх в подальшому житті.

Зокрема, мова йде про те, що такі дівчата:

рідше вагітніють в ранньому віці;

ймовірніше підуть в коледж;

менш ймовірно, що влаштуються на низькооплачувану роботу;

рідше бувають безробітними.

Вчені під керівництвом Еріки Раскона-Рамірес опитали 15 тисяч британських дівчаток у віці 13-14 років і повторили опитування через 10 років.

Зрозуміло, що уникнення цих пасток ще не означає, що дівчата стануть Шеріл Сандберг. Однак завдяки цьому у них залишається можливість досягти успіху в майбутньому.

А це, любі батьки, означає, що ви свою роботу виконали. Тепер успіх ваших дітей залежить тільки від їх бажання та працездатності.