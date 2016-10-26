За дві доби жертвами шахраїв стали п’ятеро мешканців Прикарпаття

Спантеличуючи людей приголомшливими звістками, що їхні рідні вчинили протизаконні вчинки і можуть потрапити до в’язниці, шахраї видурюють гроші нібито на “вирішення” проблеми. Люди без перевірки інформації викладають останні заощадження. Це досить класичний і дієвий метод шахрайств.

Новішими є інтернет-шахрайства, видурювання грошей за неправдиві послуги тощо, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області.

У випадках з шахраями люди добровільно віддають останні гроші, ювелірні вироби, цінне майно та документи. Встановити осіб та затримати зловмисників у випадках телефонних чи інтернет-шахраїв правоохоронцям дуже складно, адже потерпілі не бачили шахраїв, не кажучи про інші деталі, які допомогли б у розшуку.

Так, лише за дві доби жертвами шахраїв стали п’ятеро мешканців краю.

У перших двох випадках обидві мешканки Снятинського району віддали до рук шахраїв по 250 Євро кожна за виготовлення закордонних документів. Проте до цього часу документів так і не отримали, і гроші їм не повернули.

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З подібним повідомленням до Івано-Франківського відділу поліції звернулася 24-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що її ошукали на 2 тисячі доларів США під приводом відкриття візи на навчання за кордоном. Отримавши гроші, аферистка зникла і на телефонні дзвінки не відповідає. У цих та подібних випадках, де є контакт з шахраями, потерпілі вказують деталі, тож, як правило, в результаті пошукових заходів зловмисників розшукують та притягають до відповідальності.

У тенета шахрая потрапила і 40-річна франківчанка. До жінки на стаціонарний телефон подзвонив невідомий. Піднявши слухавку, як їй тоді здалося, вона почула голос свого сина, який повідомив, що потрапив у ДТП, тож, аби уникнути кримінальної відповідальності, необхідно заплатити. Перелякана жінка відповіла, що в неї немає грошей, але є золото. Потерпіла винесла та власноручно віддала “посильному” всі золоті прикраси.

Ще одна ошукана 70-річна калушанка позбулася цими днями 14 тисяч гривень. Жінка теж повірила, що її син потрапив до поліції. Поспішила на допомогу і винесла шахраям до під’їзду гроші. У паніці навіть не спробувала перепитати ім’я сина, щоб перевірити достовірність інформації.

Житель обласного центру повідомив у поліцію, що через інтернет-сайт “Авторозборка”, замовив запчастини та оплатив передоплату в сумі 2 600 гривень, однак до цього часу товар не отримав.

Телефонному аферисту франківчанка перерахувала 7 тисяч гривень за “визволення з поліції” її сина, після чого заявниця дізналася, що з ним усе гаразд. Аби повернути втрачені гроші, жінка звернулася за допомогою до поліції.

Ще одну франківчанку шахраї обдурили на 4 тисячі гривень. Представившись працівником банку, шахрайським способом в телефонному режимі, під приводом заблокування рахунку, невідомі так перелякали жінку, що та не замислюючись перерахувала вказані гроші.

Краяни, не будьте такими необачними! Телефонні шахраї розраховують на стресовий стан, паніку, не дають жертві оговтатися, аж допоки шокований поганою звісткою не віддасть кошти. Тож навіть якщо новина про родичів вас “збиває з ніг”, спробуйте діяти розсудливо! Не віддавайте гроші невідомим, не пересвідчившись у правдивості почутого. Зателефонуйте до родича, перед тим, як віддавати гроші хтозна-кому! Навіть питання, як звати сина чи онука, дозволить вам відразу пересвідчитись у брехні. Будьте пильними! Не приймайте поспішних рішень!