За 8 місяців ВУКМ Коломиї перерахував фірмам та підприємствам понад 12 мільйонів гривень. ІНФОГРАФІКА

За 8 місяців ВУКМ Коломиї перерахував фірмам та підприємствам понад 12 мільйонів...

З початку 2016 року і по 13 вересня включно відділ управління комунальним майном Коломийської міськради (далі – ВУКМ) за виконані роботи і надані послуги перерахував фірмам та підприємствам 12 млн. 78 тис. грн.

Цьогоріч ВУКМ уклав 11 угод через держзакупівлі на загальну суму – 6 млн. 850 тис. грн. Решта робіт та послуг на суму понад 5 млн. грн. проводилися без тендерів, пише “Дзеркало Коломиї”.

Далі подаємо проаналізовані дані з Вісника державних закупівель, Порталу публічних фінансів України та сайту “Prozorro”.

Чи не найбільшу суму за останні два місяці без тендеру ВУКМ перерахував кількома частинами ТзОВ “Будкомпанiя “Третє тисячолiття” за роботи з прокладання каналізації на вул. Шарлая.

Ці роботи міськрада проводить відповідно до договору з інвестором “Леоні”, який будуватиме там завод. Загальна сума, яку ВУКМ перерахував “Третьому тисячоліттю”, становить 1 млн. 709 тис. грн.

Одним із засновників фірми є колишній голова Івано-Франківської ОДА Андрій Троценко.

За роботи з винесення лінії електропередач на тій самій вулиці Шарлая ПП “Альфа Енерго Груп” (власниця фірми – Маргарита Ульянова) отримало 1 млн. 131 тис.

Трохи більше цього року ВУКМ перерахував за дорожні роботи городенківській фірмі “Шляховик” – 1 млн. 849 тис. грн.

Виходячи з відповіді на інформаційний запит, ремонтом доріг у місті займаються лише дві фірми – комунальне підприємство “Полігон-екологія” та власне городенківський “Шляховик”.

Понад 511 тис. грн. комунальний відділ перерахував МРЕМ за вуличне освітлення.

149,5 тис. грн. – кооперативу “Зодчий” (співзасновник – Іван Озарук).

ТзОВ “Риф” отримав майже 497 тис. грн., зокрема 320 тис. грн. – за реконструкцію газопроводу на вул. Шарлая.

Від початку 2016 року відділ комунальним майном оплатив за виготовлення проектної документації кільком фірмам 251 тис. 400 грн.

Фірми, які виграли тендери на проведення робіт на відкритих торгах:

– Комунальне підприємство “Полігон-екологія” за ремонт дороги – 2 млн. 780 тис. грн.

– Комунальне підприємство “Житлоінфоцентр” за вуличне освітлення – 974 тис. грн.

– КП “Житлоінфоцентр” за озеленення міста – 960 тис. грн.

– КП “Полігон-екологія” на утримання дорожнього покриття у зимовий період – 499 тис. грн.

– ТзОВ “Коломиякомунсервіс” (фірма, яка орендує у міста землю під сміттєзвалище) виграла тендер на захоронення сміття – 270 тис. грн.

– ПП “Маестро М” (засновник – Ярослав Мочернюк) – тендер на техобслуговування світлофорів – 219 тис. грн.

Фірми, які виграли тендери на проведення робіт через “Prozorro”:

– ТзОВ “Снятинбудіндустрія “Нова” (фірма була підрядною організацією по цьогорічному капітальному ремонту тротуарів на бул. Лесі Українки; співзасновниця фірми – Тетяна Томаш, депутат Снятинської міськради) виграла тендер на капітальний ремонт тротуару на вул. Коновальця (117 м2) – 71 тис. грн.

– ТзОВ “Снятинбудіндустрія “Нова” – на капітальний ремонт площадки біля буд. 27 на вул. Коновальця – 70 тис. грн.

– КП “Полігон-екологія” – на утримання дороги з гравійним покриттям (166 м2) – 139 тис. грн.

Вікторія МАРТИНЮК

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