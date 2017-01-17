За 59 км від Коломиї зафіксували випадок пташиного грипу

В селі Чортория Кіцманського району Чернівецької області, котре межує з Івано-Франківською областю (село Завалля Снятинського району), зареєстровано випадок пташиного грипу.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї.

“У зв’язку із особливою небезпекою, котру становить дане захворювання (висока швидкість передачі від хворої птиці до здорової, сприятливість усіх видів птиці, 100-відсоткова загибель), спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області розроблено інформаційну листівку “Увага! Пташиний грип на території Західної України”, котру буде розповсюджено серед населення області у багатолюдних місцях“, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, відстань від Коломиї до Чорториї становить 59,2 кілометра.

Читайте також: На Коломийщині зареєстровано перший випадок захворювання на новий тип грипу “Гонконг”