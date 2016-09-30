З жовтня в Україні призначатимуть субсидії на опалювальний сезон

Розрахунок розміру субсидій на опалювальний період 2016-2017 років проводитиметься після початку опалювального періоду, який в Україні зазвичай починається після 1 жовтня.

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, повідомляє прес-служба відомства, передає Економічна правда.

За його словами, розрахунок субсидії проводиться окремо на неопалювальний період і окремо на опалювальний.

“Якщо комусь не вийшла субсидія на неопалювальний період, панікувати не варто. Таким родинам у жовтні буде здійснено автоматичний перерахунок на опалювальний період. Жодних додаткових документів подавати не потрібно, система здійснить перерахунок автоматично з урахуванням оплати за опалення – централізоване або індивідуальне”, – уточнив Рева.

У Мінсоцполітики нагадують: на опалювальний період 2016-2017 років житлові субсидії видаватимуться на основі тих критеріїв, які діють на сьогодні. Тобто без врахування наявності депозитів і доходів від їх розміщення в банку, без будь-яких обмежень щодо наявності майна.

Раніше Рева повідомив, що українці, які не змогли оформити субсидію через відсутність так званої офіційної “прописки”, мають можливість повторно звернутися до органів соціального захисту, оформивши договір оренди житла у довільній формі.