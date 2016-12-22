З’явилось відео фантастичного підводного світу Антарктиди. ВІДЕО

Австралійські вчені зняли на відео підводний світ антарктичної фауни. Незважаючи на відсутність світла, рослини мають різноманітні кольори та форми.

Про це повідомляє сайт TJournal, пише Еспресо.

Ролик зняли на східному березі континенту, за п’ять кілометрів від дослідницької станції Кейсі. Дослідження проводили співробітники департаменту навколишнього середовища та енергетики Асвтралії. За словами одного з авторів відео, доктора Ґленна Джонстона, метою експерименту було вивчити вплив змін клімату, які можуть статися в усьому світі до 2100 року.

“Мета експерименту – вивчення того, як впливають на світ зміни клімату. За останній час у водах Антарктики значно впав водневий показник (pH), оскільки холодна вода швидше поглинає діоксид вуглецю”, – каже Ґленн.

На думку вченого, подібні зміни можуть незабаром відбуватися і в інших океанічних просторах, в той час, коли тепла вода також почне вбирати вуглекислий газ.

