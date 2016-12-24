З січня 2017 року ЄСВ сплачуватимуть навіть непрацюючі підприємці

З 1 січня 2017 року єдиний соціальний внесок платитимуть навіть ті фізособи-підприємці, які не отримують дохід.

На початку грудня в парламенті прийняли закон про зміни до закону “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Центр українського бізнесу.

Якщо президент його підпише, фізособи-підприємці, які не одержують доходу, повинні будуть здавати не тільки порожні декларації, а й платити єдиний соціальний внесок. Йдеться про підприємців, які під час простою в справах перейшли з єдиного податку на загальну систему оподаткування, а також про підприємців 2 і 3 груп “спрощенки”.

Ця зміна міститься в п. 33 законопроекту — в пропозиціях до закону “Про збір та облік єдиного внеску” в п.2 ч.1 ст. 7, де словосполучення “має право” для ФОП, який не отримав дохід і розраховує для себе ЄСВ, змінюється на “зобов’язаний”.

”Дійсно 1 січня набудуть чинності зміни до закону “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, які вплинуть на правила сплати єдиного соціального внеску ФОПами”, — заявила юрист ЮФ “Василь Кісіль і Партнери” Тетяна Бережна.

За її словами, на сьогодні і до кінця року зареєстровані ФОПи, які не отримують доходи в звітному місяці, не зобов’язані сплачувати єдиний соціальний внесок.

”Однак з нового року ФОПи, в тому числі і ті, які “показують нулі”, повинні платити ЄСВ в розмірі 704 гривні на місяць”, — пояснює юрист.

”Щоб в новому році не платити ЄСВ “з повітря”, ФОПам без доходів потрібно припинити державну реєстрацію як фізичної особи-підприємця до 1 січня 2017 року. Однак не варто забувати, що на сьогодні закон, яким вносяться такі зміни, ще не підписаний президентом, а його остаточна редакція ще не опублікована”, — підсумувала вона.

Юрист ICF Legal Service Валерія Митюшіна зазначає, що зобов’язання сплачувати єдиний соціальний внесок незалежно від наявності доходу представлятиме незручності для деяких категорій ФОП (наприклад, для “сплячих” підприємців, які тимчасово призупинили свою діяльність).

”Для ФОП, що належить до першої групи спрощеної системи оподаткування, держава встановила належну до сплати суму ЄСВ за себе в розмірі не менше 0,5 мінімального страхового внеску, тобто 352 грн на місяць. Ці місяці будуть зараховуватися до страхового стажу для нарахування пенсій пропорційно сплаченому ЄСВ”, — пояснює юрист.

Однак, зазначає Митюшіна, новий закон містить і позитивні нововведення для бізнесу.

”ФОП, які перебувають на загальній системі і які є інвалідами або пенсіонерами за віком і отримують в законодавчо встановленому порядку пенсії або соціальну допомогу, будуть звільнені від сплати ЄСВ за себе”, — підсумувала вона.

Нагадаємо, що раніше подібне звільнення поширювалося тільки на ФОП-інвалідів та ФОП-пенсіонерів, які перебувають на єдиній системі оподаткування.