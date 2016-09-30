З Прикарпаття на Схід їдуть майже півсотні поліцейських, щоб замінити колег. ФОТО

45 правоохоронців батальйону “Івано-Франківськ”, з яких троє дівчат, змінять працівників поліції з області, які охороняють цілісність України на Сході.

Сьогодні вперше на ротацію відправили загін, у якому всі бійці мають бойовий досвід. Деякі з них їдуть на Схід вже вдесяте, пише Курс.

“Шановні товариші, бойові побратими, з багатьма з вас ми разом починали. У цьому заїзді, дивлячись на вас, хочеться дякувати вашим батькам, дружинам за те, що вони виховали, підтримують таких патріотів, які готові, не зважаючи ні на що, їхати у зону АТО. Ви один єдиний кулак, один колектив, за цей час ви уже згуртовані і повинні відповідати один за одного, завжди страхувати один одного”, – звернувся до загону заступник начальника Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області підполковник поліції Василь Віконський.

Також він звернувся і до рідних бійців з проханням завжди, коли будуть спілкуватися з бійцями, питатися, чи вони у бронежилеті, чи вдягли каску.

“Заходи безпеки – це найважливіше, чого там потрібно дотримуватися”, – наголосив Віконський.

Командир загону Микола Іванюк додав, що наразі бійці з Прикарпаття чергують на двох блокпостах у Маріуполі. Також забезпечують охорону порядку у місті та виїжджають на бойові завдання з Нацгвардією.