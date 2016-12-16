З понеділка у школах і садках Коломиї відновлять навчальний процес

З понеділка, 19 грудня, у коломийських школах і дитсадках відновлять навчальний процес.

Про це у соцмережі повідомив начальник Управління освіти Коломийської міської ради Любомир Бордун, пише Дзеркало Коломиї.

“На засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій,яка відбулася 16.12.2016р., прийнято рішення відновити навчально-виховний процес у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міста з 19.12.2016р.“, – повідомив посадовець.

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