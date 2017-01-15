З Києва до Івано-Франківська курсуватиме “Нічний експрес” з вагонами-трансформерами

У вівторок, 17 січня, у перший рейс вирушить швидкісний потяг “Нічний експрес” №149 сполученням Київ – Івано-Франківськ.

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив керівник “Укрзалізниці” Войцех Балчун, пише Дзеркало Коломиї.

“Фішка потяга – у нових вагонах-трансформерах, з яких сформовано його склад! Це нові вагони з меблями, що трансформуються, ми отримали наприкінці грудня минулого року. Вони дозволяють перевозити пасажирів як вагонами для сидіння, так і спальними вагонами. Це дозволить значно підвищити комфорт перевезень та ефективність використання рухомого складу. Наприклад, на маршрутах до 500 кілометрів цим рухомим складом можна здійснювати три рейси за добу, у межах 800 кілометрів – 2 рейси. На цьому конкретному рейсі пасажири зекономлять і час у дорозі: замість теперішніх 11+годин до Івано-Франківська буде менше 9-ти годин. Все покажемо у вівторок. Час відправлення – 17 січня 17 року о 22.17:)”, – написав Войцех Балчун.



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