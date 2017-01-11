З кінця грудня на Прикарпатті ліквідовано майже 3000 ФОПів. ІНФОГРАФІКА

Як повідомляли, кількість зареєстрованих приватних підприємців постійно знижується.

27 грудня Президент підписав зміни щодо роботи фізичних осіб-підприємців. З 1 січня ФОПи другої та третьої групи будуть змушені платити єдиний соціальний внесок — 704 гривні на місяць, навіть якщо не мають доходу, інформує “Дзеркало Коломиї”.

Загальна кількість підприємців впала на 128 402.

Про це повідомляє OpenDataBot, сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній.

Масове закриття ФОПів здійснюється в кожній області України. Найбільше у Київській (17176), Харківській (12390) та Дніпропетровській (11196) областях.

В Івано-Франківській області вже ліквідовано 2991 ФОП.

Найбільше закриваються підприємці роздрібної (43275) та оптової (8931) торгівлі, складських (10798) та транспортних послуг (7040).

OpenDataBot прогнозує подальше закриття ФОПів.