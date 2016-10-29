З Івано-Франківська літатиме сім нових лоукост рейсів

Міністр інфраструктури Володимир Омелян у середині року анонсував, що в Україну в 2017 році зайде RyanAir. В результаті авіакомпанії вже зараз знизили ціни на квитки.

Відкриваються 20 нових рейсів із п’яти міст: Києва, Львова, Харкова, Запоріжжя, Івано-Франківська, пише КУРС.

Зокрема, з Івано-Франківська можна буде долетіти до Львова, Запоріжжя та Києва за 25 євро, до польського Гданська – за 35 євро, до білоруського Мінська, італійської Венеції та іспанської Валенсії – за 75 євро. Подивитися, звідки й куди можна долетіти за суми в кількадесят євро, можна ТУТ.

Раніше гендиректор Міжнародного аеропорту Львова Тетяна Романовська повідомила, що Ryanair планує розпочати польоти зі Львова у 2017 році.

“Це і компанія “Візз Ейр”, яка готова повноцінно повертатися в українське небо, це, я думаю, можливо, навіть і цього року, вхід на український ринок найбільшого європейського лоукосту, декларують свій намір і американські авіакомпанії”, – сказав Омелян.

А компанія, пов’язана з Коломойським, “Міжнародні авіалінії України”, на яку пасажири так багато скаржаться, за словами міністра, змінюється і вдосконалюється.

“МАУ зараз уже інша. МАУ цього року – це компанія, яка хоче не лише декларативно, а й реально відкритого неба, яка готова визнавати ринкові правила гри”, – запевнив очільник Мінінфраструктури.

Він також додав, що з “Міжнародними авіалініями України” залишаються “окремі непорозуміння щодо окремих аеропортів”, але висловив сподівання на їх успішне вирішення.

“Наскільки вони (МАУ. – “Н”) будуть готові адаптуватися до умов часу, бо пасажир голосуватиме своїм гаманцем, настільки вони будуть ефективними. Конкуренція повинна бути в українському авіапросторі, й вона буде, тому що авіапасажири хочуть літати”, – наголосив Омелян.

Він також зауважив, що 35% пасажирів, які літають із Варшави у США, – це українці.

“Тобто люди їдуть у Варшаву на автомобілі чи іншим транспортним засобом і летять уже звідти в Сполучені Штати. Безперечно, що ці функції може виконувати Львів, і пасажирів вистачає”, – зазначив міністр.