З 25 грудня очікується погіршення погодних умов

25-27 грудня на більшій частині території України синоптики прогнозують погіршення погодних умов – дощ з переходом у мокрий сніг.

Як повідомили в Управлінні безпеки дорожнього руху ДПД Нацполіції, у зв’язку з цим на дорогах буде місцями ожеледиця, інформує “Дзеркало Коломиї“.

“За таких погодних умов водіям слід бути уважними при проїзді мостів і естакад, відмовитися від ризикованих маневрувань, ні в якому разі не перевищувати швидкість, дотримуватися безпечної дистанції, неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху”, – відзначили в поліції.