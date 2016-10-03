З 2017 року в Україні вводиться страхова медицина

З наступного року розпочнеться поступовий перехід на застосування принципів страхової медицини.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, – повідомляє Вusinessua.

За його словами, у системі охорони здоров’я з принципу фінансування лікарняних ліжок, ми переходимо на принцип фінансування послуг, які надаються пацієнтам.

“Ми вже здійснили перші кроки і почали впроваджувати механізм «гроші ходять за пацієнтом». Цей процес відбувається непросто і болісно. У тому числі не до кінця сприймається він і медичною спільнотою, адже треба буде пройти через конкуренцію, підвищити якість послуг”, – сказав він.

“За нашою програмою, повний перехід до страхової медицини і медична реформа мають відбутися протягом трьох років. Щоб це не було шоком ні для людей, ні для лікарської спільноти”, – зазначив Розенко.

“Ми розпочнемо цей процес у 2017 році і вже на кінцеву модель медичної реформи вийдемо у 2020 році”, – уточнив він.