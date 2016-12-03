З 2017 року директори шкіл та ректори вишів подаватимуть е-декларації

З 1 січня 2017 року керівники управлінь освіти обласних, Київської міської, районних державних адміністрацій, а також керівники навчальних закладів державної та комунальної форми власності будуть зобов’язані подавати е-декларації.

Про це йдеться у відповіді Національного агентства з питань запобігання корупції на запит Освіта.ua, передає Громадське.

Зокрема, у НАЗК повідомляють, що відповідно до Закону “Про запобігання корупції”, суб’єктами декларування є посадові особи юридичних осіб публічного права, тобто працівники, які наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі функції, обов’язки з управління або розпорядження державним та комунальним майном.

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У НАЗК наголосили, що декларування стосується тих співробітників, які виконують ці обов’язки на постійній основі.

“Тобто в разі тимчасового виконання працівником організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов’язків на час відсутності керівника підрозділу у звітному періоді у нього не виникає обов’язок подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за цей період“, – додали у НАЗК.

Раніше анонсувалось, що Національне агентство з питань запобігання корупції проводитиме моніторинг способу життя чиновників на відповідність даним, поданим в їхніх деклараціях.