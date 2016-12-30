З 17 січня потяг Київ – Івано-Франківськ курсуватиме до Ворохти

З 17 січня поїзд №143/144 Київ – Івано-Франківськ курсуватиме до Ворохти.

Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “Укрзалізниці”.

“Укрзалізниця” подовжила маршрут прямування поїзда №143/144 Київ – Івано-Франківськ до Ворохти. Зі столиці поїзд курсуватиме до Ворохти з 17 січня по 23 березня, а зворотно з Ворохти до Києва – з 18 січня по 25 березня.

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Відправлення поїзда з Києва о 20:19, прибуття в Івано-Франківськ о 08:57, у Ворохту – о 12:05.

Нагадаємо, на новорічні та різдвяні свята Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на Прикарпаття.